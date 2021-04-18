РИАМО - 18 апр. Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины на улице Бестужевых в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 18 апреля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Бестужевых в городе Москве, обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде нескольких колото-резаных ранений в области спины и головы», — сказала Иванова.

Она добавила, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут злоумышленника.

Расследование уголовного дела продолжается.