РИАМО - 18 апр. На Садовнической набережной, Садовнической улице и других улицах района Замоскворечье в Москве с 19 апреля по 15 августа ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Будет ограничено движение на Садовнической набережной от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской улицы. Будет закрыта для движения одна полоса Садовнического проезда от Садовнической набережной до Садовнической улицы.

В Комиссариатском переулке от Садовнической набережной до Садовнической улицы можно будет проехать по одной полосе в каждом направлении.

На Садовнической улице ограничат движение от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской. Проехать можно будет по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистам рекомендовали обратить внимание на изменения и учитывать их при планировании маршрутов.