РИАМО - 18 апр. Военную технику, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая, передислоцируют на северо-запад Москвы 23 апреля, сообщает «Интерфакс».

На улицу Нижние Мневники из Алабина приедет около 200 единиц военной техники. Колонна проследует по Минскому, Можайскому, Рублевскому шоссе, Крылатской и Осенней улицам.

В Москву приедут бронированные машины «Тайфун», боевые автомобили пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеры «Бумеранг», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», ракетного комплекса «Искандер-М», зенитного ракетного комплекса «С-400».

Ранее все участники военного парада прошли вакцинацию от Covid-19.

В торжественном мероприятии 9 мая будут задействованы 12 тыс. человек, 190 единиц вооружения и технических средств, а также 76 различных летательных аппаратов.

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