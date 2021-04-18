РИАМО - 18 апр. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что компании, которые поставляют плохое питание в школы, могут получить административное наказание, а в более тяжелых случаях будут разбираться правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.

«Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и, в зависимости от тяжести, либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми - поставлять продукты», — сказала Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что если нарушение более тяжелое, то случаем будут заниматься правоохранительные органы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как следят за питанием школьников. В 2019-2020 годах оценка питания обучающихся прошла в 5083 школах, были опрошены 50 098 учеников начальной, средней и старшей школы, а также их родители.

1 мая 2020 года вступил в силу закон о бесплатном горячем питании школьников. По поручению президента РФ все учащиеся младших классов получают горячее питание бесплатно.

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