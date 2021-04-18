РИАМО - 18 апр. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин вошел в шорт-лист претендентов на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Матч-ТВ».

Руководство «Спартака» рассматривает Карпина в качестве главного тренера команды в следующем сезоне. При этом в клубе пока нет окончательного решения по поводу того, кто сменит Доменико Тедеско.

Карпин был тренером «Спартака» в 2009-2014 годах.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Карпин может стать главным тренером команды.

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — отметил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.