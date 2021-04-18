РИАМО - 18 апр. Пассажиров общественного транспорта призывают носить маски и перчатки. В метро, на железнодорожных и автовокзалах организовано 1,6 тыс. точек продажи средств индивидуальной защиты, сообщила журналистам заместитель главы пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

«На сегодняшний день в Москве снята большая часть ограничений, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса. Но на транспортной инфраструктуре, в транспорте мы продолжаем реализовывать все те же меры, что и раньше. Мы продолжаем мыть и дезинфицировать транспортную инфраструктуру раз в 1,5-2 часа. Помимо этого, мы организовали на всех видах транспорта бесплатные санитайзеры», - сказала Лапушкина.

Она добавила, что также пассажиры могут приобрести маски и перчатки во всех видах транспорта. Точек продаж средств индивидуальной защиты на ж/д и автовокзалах, в метро организовано 1,6 тыс., в них цены на продукцию ниже, чем в аптеках.

«Но всех этих мер недостаточно, если пассажиры не будут соблюдать режим, если они не будут носить маски и перчатки в транспорте. Поэтому мы просим наших пассажиров ответственно относиться и носить маску и перчатки в городском транспорте. Это необходимо и обязательно», - подчеркнула Лапушкина.

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