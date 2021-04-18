РИАМО - 18 апр. В столице 99% пассажиров подземки соблюдают масочный режим, носят перчатки – 67%, продолжаются активные рейды по проверке наличия масок и перчаток у пассажиров, сообщил журналистам руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Около 1,8 тыс. работников транспортного комплекса ежедневно информируют пассажиров о необходимости носить маски и перчатки, а также контролируют соблюдение требований», - сказал Султанов.

Он добавил, что отмечается положительная динамика использования средств индивидуальной защиты в транспорте. Так, летом в метро носили маски 82% пассажиров, перчатки – 36%. Сейчас такой показатель составляет 99% и 67% соответственно.

Он добавил, что количество нарушений масочного и перчаточного режимов в общественном транспорте в начале апреля составило более 30 тысяч. Всего с начала 2021 года - 160 тысяч. Специалисты призывают пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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