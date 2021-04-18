РИАМО - 18 апр. Мобильные приложения, которые пользователи устанавливают на свои гаджеты, в той или иной степени обрабатывают данные владельца, при их установке следует обратить внимание на то, какие разрешения они запрашивают, сообщает Nation News.

IT-специалист Алексей Кубарев пояснил, что среди данных, которые сканируют мобильные приложения смартфона, есть e-mail, номер телефона, геолокация, идентификатор оборудования (IMEI), MAC-адрес и так далее.

Он добавил, что при этом некоторые данные пользователи сами оставляют в соответствующих полях приложения, другие собираются им автономно.

При установке ПО в лицензии можно прочитать, какие данные собирает приложение. Пользователям необходимо обратить внимание на то, какие разрешения запрашивает софт. Если для функционирования ПО не нужен доступ к той или иной информации, то лучше его запретить, пояснил Кубарев.