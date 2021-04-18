РИАМО - 18 апр. Высокий уровень аллергенов сохраняется в воздухе в Подмосковье и столице, доминирует пыльца ольхи, следует из данных сайта пыльцевого мониторинга Allergotop.

В воскресенье температура воздуха комфортна и в большинстве случаев не влияет на развитие симптомов аллергии. Уровень атмосферного давления также комфортный.

Однако сухой воздух может стать причиной микротравматизации дыхательных путей. Это может повысить чувствительность к аллергенам.

Высокий уровень ультрафиолетового изучения представляет значительную угрозу для здоровья, поэтому рекомендуется находиться в помещении до 16 часов. Кроме того, стоит надевать солнцезащитные очки с УФ-защитой.

Ранее психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова в беседе с РИАМО отметила, что человек с тревожным расстройством и сильной сезонной аллергией может испытывать панические атаки, которые только усугубят течение болезни.