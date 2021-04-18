РИАМО - 18 апр. СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Зеленограде, подозреваемый в убийстве после совершения преступления покончил с собой, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 17 апреля 2021 года в квартире жилого дома, расположенного в Зеленоградском административном округе города Москвы, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений 66-летний мужчина причинил своей сожительнице ранение в область головы из травматического оружия, от которого она скончалась на месте происшествия», — сказала Иванова.

Она добавила, что после этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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