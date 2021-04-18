РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. В нескольких домах подмосковных Люберец 19 апреля из-за технических работ отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых Люберецким производственным отделением АО «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества 19 апреля с 10:00 до 13:00 планируется по адресам: улица Транспортная, дом 1, база УКСА, проходная, котельная, «Центростройкомплект», фирма «Технониколь» (улица Транспортная, дом 2), УПТК МОЭМ (улица Дальняя, дом 6).

По данным адресам будет проводиться замена приборов учета, работы займут не более двух часов.

Также 19 апреля с 09:00 до 16:00 будут отключения света по адресам: поселок Красково, улица Федянина, дом 16 (школа №55), охрана; ТД «Красково», РПС «Возрождение», магазин «Дикси» №190, рынок (улица Карла Маркса, дом 111), магазин (улица Школьная, дом 6), улица Федянина, дома 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 8А, улица Карла Маркса, дома 117/2-117/18, 119/2, 119/3, 125, 125/1 и 125а, Красковское шоссе, дома 8 и 10, улица Школьная, дома 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 8А.

Там проведут технологическое присоединение, работы также займут не более 2 часов.