РИАМО - 18 апр. Сервисом «Зачетная Москва» пользуются более 15 тыс. человек, всего на платформе можно было зарегистрироваться более чем на 200 офлайн- и онлайн-мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Зачетная Москва» помогает молодым людям организовать свободное время в городе и провести его с пользой. На выбор предлагаются интересные задания, игры и анонсы столичных событий.
Он добавил, что аналогов данному проекту нет, так как он собирает в себе самые востребованные инструменты. На платформе есть афиша, возможность для регистрации на мероприятия и интерактивная часть с тестами, квестами, опросами и так далее.
При посещении мероприятий участники «Зачетной Москвы» получают баллы. Затем на накопленные баллы можно купить сувениры. Например, модные свитшоты с рисунками, предложенными пользователями, носки, держатели для смартфонов и многое другое.
Также баллы можно обменять на бонусы. Например, в виде билетов на различные мероприятия.
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