РИАМО - 18 апр. Сервисом «Зачетная Москва» пользуются более 15 тыс. человек, всего на платформе можно было зарегистрироваться более чем на 200 офлайн- и онлайн-мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зачетная Москва» помогает молодым людям организовать свободное время в городе и провести его с пользой. На выбор предлагаются интересные задания, игры и анонсы столичных событий.

«Сегодня, когда все переходит в диджитал, Москва не может себе позволить работать с поколением Z по старинке. Вместе с командой неравнодушных студентов и активистов проектного офиса «Молодежь Москвы» мы приняли решение такую платформу создать. Поставили себе цель запустить удобный социальный агрегатор молодежных событий столицы», — сказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Он добавил, что аналогов данному проекту нет, так как он собирает в себе самые востребованные инструменты. На платформе есть афиша, возможность для регистрации на мероприятия и интерактивная часть с тестами, квестами, опросами и так далее.

При посещении мероприятий участники «Зачетной Москвы» получают баллы. Затем на накопленные баллы можно купить сувениры. Например, модные свитшоты с рисунками, предложенными пользователями, носки, держатели для смартфонов и многое другое.

Также баллы можно обменять на бонусы. Например, в виде билетов на различные мероприятия.

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