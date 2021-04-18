РИАМО - 18 апр. В Подмосковье и столице до 21 часа 19 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Тульской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.

В Костромской области объявили следующий, «оранжевый», уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 19 апреля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет плюс 6 – плюс 8 градусов, днем — плюс 11 – плюс 13 градусов.