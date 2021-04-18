РИАМО - 18 апр. Из Испании в Россию в воскресенье экстрадировали Алексея Германа, которого обвиняют в мошеннических действиях в Москве, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Было установлено, что фигурант в октябре 2017 года вступил в сговор из корыстных побуждений с другим участником группы. Злоумышленники распределили роли и, действуя согласно заранее продуманному плану, изготовили поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на общую сумму более 7 млн рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что украденные деньги мошенники перевели на счет компании, которая не осуществляла никакой хоздеятельности.

По ее словам, в начале 2018 года ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении Германа. В декабре того же года мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола по инициативе столичного главка МВД РФ.

Как уточнила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время обвиняемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Соучастнику мошенника Илье Сафронову летом 2018 года приговором Химкинского городского суда Подмосковья назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Он отбывает их в колонии общего режима.