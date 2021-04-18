РИАМО - 18 апр. На следующей неделе в центральную Россию, в том числе в Подмосковье и столицу, придет осенняя погода, ожидаются обильные дожди, их пик придется на 21 апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, 21 апреля может выпасть около половины от месячной нормы осадков – до 25 мм, столько же выпало за две декады месяца.

В ночь на 20 апреля температура резко опустится до 0 – плюс 5 градусов. Местами может пройти мокрый снег. Днем воздух прогреется только до плюс 10 градусов, что соответствует норме октября.

При этом усилится ветер, ожидаются резкие колебания атмосферного давления. 20-21 апреля атмосферное давление рухнет на 20 единиц - до 732 мм. рт. ст. Барическая «яма» негативно скажется на самочувствии метеозависимых жителей региона.

К концу недели потеплеет до плюс 15 – плюс 20 градусов, но потом снова похолодает.

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