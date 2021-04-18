РИАМО - 18 апр. В воскресенье в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 26 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили и задержали по три рейса. В Домодедове четыре рейса задержаны, девять отменены. В Шереметьеве задержано три рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются четыре рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.