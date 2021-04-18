РИАМО - 18 апр. На крыше здания в Зеленоградском округе столицы загорелся кондиционер, пожар потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание случилось по адресу: Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, строение 2. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Со слов администрации здания, людей внутри здания не было.

В 11:21 огонь был локализован, в 11:24 возгорание ликвидировали. Пострадавших при пожаре нет.

За минувшие сутки в столице произошло 77 пожаров.