РИАМО - 18 апр. Автомобиль съехал в котлован на северо-востоке столицы, водитель погиб, машину достали из котлована с помощью автокрана, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на Северодвинской улице ночью в воскресенье. Водитель выезжал с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, но, не справившись с управлением, съехал в технологический котлован.

На место выслали пожарно-спасательные и аварийно-спасательные расчету ГКУ «ПСЦ».

С помощью автокрана автомобиль вытащили из котлована. Водителя достали из поврежденной машины. Он скончался.