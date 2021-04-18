РИАМО - 18 апр. На крыше 28-этажного дома на востоке Москвы подростки распивали алкоголь, в результате девочка упала с крыши и разбилась, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По предварительной информации, девочка 2005 года рождения и еще двое подростков проникли на крышу жилого дома, расположенного на улице Первомайской. Они принесли с собой спиртные напитки. В результате около 22 часов 17 апреля девочка упала с крыши и от полученных травм скончалась.

В ходе начатой проверки планируется установить все обстоятельства и причины данной трагедии, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики и ответственных лиц УК по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на крышу дома.

При наличии оснований специалисты будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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