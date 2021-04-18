РИАМО - 18 апр. В металлическом ангаре во 2-м Сетуньском проезде в столице произошел пожар, возгорание потушили в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о пожаре поступило вечером 17 апреля. В двухуровневом металлическом ангаре загорелись вещи на площади 75 кв. м.

На место происшествия направили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе ГКУ «ПСЦ».

Пожар потушили в кратчайшие сроки. Сведений о пострадавших не поступало.