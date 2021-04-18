РИАМО - 18 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности парка «Патриот», созданного по идее министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу и Воробьев дали старт строительству военного-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в июне 2014 года.

«Инженеры, которые делают вооружение, могут представлять свои изделия. Это, конечно, очень важно для каждого человека. Он (Шойгу – ред.) такую возможность дал, создав парк «Патриот», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Звезда».

Губернатор также отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Воробьев подчеркнул, что «Дорога Памяти» в парке «Патриот», созданная по инициативе Шойгу, сохраняет память о героических поступках предков.

Воробьев также вспомнил, как они с Шойгу создавали одну из главных точек притяжения в регионе.

«Его (Шойгу – ред.) харизма и способность собирать команду, вдохновлять ее. Но самое сложное с ним, на мой взгляд, – когда ты чего-то достиг, сделал, он сразу генерирует, воображает и реализует следующую задачу. Как только ты расслабился, у него появляется в голове новый вызов, и все эти вызовы очень важные для страны», — рассказал губернатор.

В парке «Патриот» в ознаменование 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на народные пожертвования также был построен Патриарший собор во имя воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.