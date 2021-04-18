РИАМО - 18 апр. Идею бессрочного масочного режима одобрили 15% жителей страны, принявших участие в соответствующем опросе, в исследовании приняли участие по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов-миллионников, сообщает РБК.

Больше всего респондентов, которые поддержали эту идею, из Челябинска, меньше всего - из Санкт-Петербурга и Волгограда.

Большинство опрошенных (64%) высказались против того, чтобы масочный режим в общественных местах в стране стал бессрочным.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из других городов-миллионников страны.

Масочный режим в стране действует с прошлого года. Маски необходимо надевать во всех общественных местах.