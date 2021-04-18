РИАМО - 18 апр. Бензовоз с топливом и резервуар загорелись на АЗС «Нефтемагистраль» на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре потупило вечером 17 апреля. Сначала был назначен повышенный ранг пожара №2, после тушения бензовоза ранг пожара понизили.

В 21:25 возгорание локализовали на площади 50 кв. м. В 21:29 ликвидировали открытое горение.

В 02:16 в воскресенье пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении возгорания принимали участие 62 человека и 18 единиц техники.