РИАМО - 18 апр. В столице еще 1237 человек выздоровели после коронавируса, с начала пандемии от инфекции вылечились 971 557 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2252 случая Covid-19, госпитализированы 840 человек с коронавирусом.

Скончались за сутки 53 человека с коронавирусом. С начала пандемии умерли 17 639 человек с инфекцией.

С начала пандемии в городе зафиксировали 1 063 773 случая коронавирусной инфекции.

В Москве сохраняется требование о необходимости надевать защитные маски и перчатки в общественных местах и транспорте. С начала апреля пассажиры в общественном транспорте более 30 тыс. раз нарушили масочно-перчаточный режим.

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