РИАМО - 18 апр. В Москве за минувшие сутки выявили 2252 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе выявили 1 063 773 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В Москве проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах в торговых центрах, МФЦ и других учреждениях.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что пандемия Covid-19 дала толчок к развитию медицинской отрасли, в частности, ускорилось развитие телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения.

За сутки в РФ выявили 8632 новых случая коронавируса, скончались 389 пациентов с положительным результатом теста на Covid-19, врачи вылечили 7391 человека.

С начала пандемии в России был выявлен 4 702 101 случай заболевания, умерли 105 582 пациента, выздоровели 4 326 780 человек.