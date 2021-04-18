РИАМО - 18 апр. Подмосковные следователи организовали проверку по факту гибели 35-летней женщины и двоих детей в возрасте 1,5 и 2 лет в результате пожара в бане в Талдоме, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Возгорание произошло по адресу: Талдом, ул. Полевая, д. 19. При тушении возгорания пожарные нашли тела детей и женщины.

Следователи и криминалисты провели осмотр места трагедии. Также специалисты допросили очевидцев пожара. По данному делу были назначены судебно-медицинские экспертизы, даны поручения для установления обстоятельств ЧП.

В рамках проверки будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.