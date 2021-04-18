РИАМО - 18 апр. В результате пожара в частном доме в деревне Красная горка городского округа Мытищи погибли три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о загоревшемся доме поступило от соседей в 22:17 17 апреля.

Огонь распространился по всему дому, площадь пожара составила 120 кв. м.

В 23:22 специалисты локализовали возгорание, в 01:46 потушили открытое горение и в 02:52 ликвидировали последствия пожара.

Возгорание тушили 20 человек и шесть единиц техники.