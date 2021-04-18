РИАМО - 18 апр. Столичные спасатели вытащили тонувшего мужчину из Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Инцидент случился вечером 17 апреля. На поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» поступила информация о тонущем человеке. По тревоге немедленно вышла дежурная смена.

Спасатели обнаружили в 15 метрах от берега тонущего человека. Его подняли из воды на борт катера и доставили на берег.

Мужчину передали работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Причину нахождения в воде мужчина не объяснил.