РИАМО - 18 апр. Во время пожара в квартире жилого дома №12 на Ильинском шоссе в Красногорске погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 60 жильцов дома.

В 23:28 17 апреля пожар был локализован на площади 24 квадратных метра, в 23:48 ликвидировали открытое горение. Пожар полностью потушили в 00:04 18 апреля. ​