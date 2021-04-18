РИАМО - 18 апр. Пандемия коронавируной инфекции дала толчок к развитию медицинской отрасли, в частности, телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Цифровизация отрасли здравоохранения, оказание помощи <...> по наиболее распространенным и опасным заболеваниям, по так называемым социальным заболеваниям: онкология, БСК (болезни системы кровообращения - ред.) – вот эти программы <…> оказание персональной помощи – все эти программы сегодня <...> двигаются вперед, несмотря на пандемию», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Он отметил, что пандемия коронавируса дала толчок для развития медицинской отрасли.

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, в сфере здравоохранения доступны онлайн-услуги для горожан. Так, электронная медкарта помогает получить информацию о приеме врачей, рецептах, результатах исследований без посещения поликлиники. Также в медкарте есть больничные листы, результаты исследований, выписные эпикризы и так далее.

Ранее в столице объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения. Теперь все справки по болезни ребенка будут загружать сразу в МЭШ, родителям не нужно приносить бумажный документ в школу или детский сад.

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