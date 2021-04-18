РИАМО - 18 апр. В Подмосковье необходимо продолжать модернизацию службы скорой помощи, парк машин скорой помощи будет расширяться и дальше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор передал ключи от новых автомобилей областной станции скорой помощи. Новые машины были предназначены для Балашихи, Домодедова, Истры, Королева, Красногорска, Люберец, Раменского округа, Химок, Одинцова, Мытищ и Подольска.

«Мы увидели, что скорую помощь нужно значительно усиливать. Поэтому очередные машины, которые порядка 170 штук мы закупили, они для того, чтобы в каждый муниципалитет доставить машины, оснащенные всем необходимым», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что сейчас оснащенность неплохая, но нужно продолжать модернизацию службы реанимации, чтобы оказывать помощь в особо сложных ситуациях.

Губернатор подчеркнул, что парк машин скорой помощи будет расширяться и дальше.