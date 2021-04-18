РИАМО - 18 апр. В Мытищах, Волоколамском округе, Котельниках и Химках обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Все боеприпасы нашли 17 апреля. Так, в Мытищах снаряд обнаружили в лесном массиве. Изъять и уничтожить его планируют 19 апреля.

В Волоколамском округе боеприпас обнаружили в селе Осташево, его планируют уничтожить 20 апреля. В Котельниках снаряд нашли в лесу около микрорайона Белая Дача, в Химках – в лесу около микрорайона Левобережный. Боеприпасы, найденные в Котельниках и Химках, планируют уничтожить 19 апреля.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.