РИАМО - 18 апр. Возгорание произошло в бане в Талдоме, в результате пожара погибли двое детей и один взрослый, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:59 17 апреля. По адресу: Талдом, ул. Полевая, д. 19, загорелась баня.

В ходе тушения загоревшегося строения пожарные нашли тела двух детей. Затем пожар локализовали на площади 48 кв. м. После ликвидации открытого горения было обнаружено тело женщины.

В 00:43 в воскресенье пожарные ликвидировали последствия возгорания.

Пожар в бане в Талдоме тушили 30 человек и девять единиц техники.

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