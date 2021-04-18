РИАМО - 18 апр. Столичные власти оказывают волонтерским организациям различные виды поддержки, также недавно добровольческим НКО передали несколько помещений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы привлекаем волонтеров, насколько это возможно. Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка с точки зрения инфраструктуры, организационная, ресурсная», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что недавно службы занятости столицы были переведены в центры «Мои документы», а освободившиеся помещения отдали некоммерческим организациям.

«Мы не стали их (помещения – ред.) продавать на аукционах, мы отдали некоммерческим организациям, которые занимаются социальной поддержкой населения», - добавил Собянин.​

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