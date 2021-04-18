РИАМО - 18 апр. Системы, которые функционируют в столице в социальной сфере, должны быть более человечными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Наши системы более человечными должны становиться, более клиентоориентированными и клиентоцентричными, как сейчас модно говорить», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что подобное отношение к людям уже осуществляется в центрах «Мои документы».
Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, в мегаполисе выстраивается работа, в центре внимания которой находится человек с его запросами и проблемами. Например, чтобы сэкономить время горожан, столичные услуги переводят в онлайн. На сегодняшний день на портале mos.ru работает свыше 380 электронных сервисов.
Сотрудники МФЦ теперь консультируют москвичей по соцуслугам онлайн>>
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