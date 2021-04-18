РИАМО - 18 апр. В Подмосковье и Москве в воскресенье температура воздуха может подняться до плюс 15 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве днем составит 13-15 градусов, по области - 10-15 градусов», - говорится в сообщении.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Колебания метеопараметров в воскресенье будут в пределах климатических значений. Также содержание кислорода в приземном слое воздуха ожидается в норме. Данные метеоусловия не оказывают дополнительной нагрузки на организм.