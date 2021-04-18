РИАМО – 18 апр. Перечень населенных пунктов и территорий СНТ, подверженных угрозе природных пожаров, утвердили в Подмосковье в рамках подготовки к пожароопасному периоду, соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Постановление также определяет список территорий детских оздоровительных лагерей, которые подвержены угрозе лесных и других природных пожаров.

Так, в число населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, вошли Балашиха, Воскресенск, Дзержинский, Жуковский, Коломна, Видное, Лобня, Ликино-Дулево, Пушкино, Раменское, Ступино, Рошаль, Черноголовка, Щелково, Фрязино и другие.

В число детских лагерей, подверженных угрозе природных пожаров, вошли детский лагерь «Мир» в Богородском округе, «Осташево» в Волоколамском округе, «Заря» в Дмитровском округе, «Осетр» в Зарайске, «Вымпел» в Клину, «Салют» в Ленинском округе, пансионат «Янтарь» в Можайском округе, лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, детский оздоровительный лагерь им. Гайдара в Одинцовском округе, «Солнечный» в Орехово-Зуевском округе, «Дружба» в округе Пушкинский, «Энергетик» в Рузском округе, «Солнечный» в Солнечногорске, «Изумрудный» в Шатуре, «Юнармеец» в Лосино-Петровском и другие.

Посмотреть полностью перечни можно в тексте постановления, опубликованного на официальном портале правительства Московской области.

Установлены сроки пожароопасного периода в Подмосковье – с 19 апреля по 15 ноября 2021 года.

ГУ МЧС России по региону было рекомендовано в случае возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать к их ликвидации необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силы и средства органов местного самоуправления, нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования.

Органам местного самоуправления рекомендовано проводить мероприятия по недопущению неконтролируемого пала травы в течение пожароопасного сезона.