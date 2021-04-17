РИАМО - 17 апр. В текущем году в Северо-Западном округе Москвы планируют капитально отремонтировать фасады 76 многоквартирных домов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работы проведут с 21 апреля по 20 сентября.

Чтобы не мешать горожанам, шумные работы проводятся только в светлое время суток. Кроме того, регулярно проходит уборка на придомовой территории.

Как ранее отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в 2021 году в мегаполисе планируется провести работы по капремонту 1,3 тыс. фасадов домов. Для каждого типа фасада специалисты разработали технологии, позволяющие восстановить технические характеристики и внешний облик здания.

Около каждого дома, где проводят работы по капремонту, размещают информационные стенды. На них жители столицы могут найти информацию о подрядной организации и контактные данные уполномоченных сотрудников.

Кроме того, по всем вопросам можно обращаться по телефону диспетчерской Фонда капитального ремонта города: +7 (495) 695-64-20.