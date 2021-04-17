РИАМО - 17 апр. На территории столицы были задержаны два человека, планировавшие военный переворот в Белоруссии, а также покушение на президента республики, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанными являются имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и белорус Александр Федута.

Мужчины планировали провести в республике военный переворот 9 мая. Все должно было произойти в Минске по сценарию «цветных революций». Зенкович и Федута между собой в мессенджерах обсуждали план мятежа в Белоруссии.

В российскую столицу мужчины приехали для встречи с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил республики. Переговоры прошли в одном из ресторанов города. В разговоре мужчины рассказали о планах по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко и всей верхушки руководства республики.