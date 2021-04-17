РИАМО - 17 апр. Библиотеки, музеи и культурные центры столицы подготовили программу на предстоящую неделю, посетителям покажут сказочные спектакли, концерты и различные выставки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Моноспектакль о жизни и творчестве поэта Николая Гумилева покажут 17 апреля в Московском многофункциональном культурном центре Ярославского района. Показ приурочен к 135-летию со дня рождения поэта. Начало в 18:00.

Детский спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по мотивам одноименной сказки американской писательницы Кейт ДиКамилло покажут 24 апреля в культурном центре «Загорье». Начало в 12:00.

Концерт, посвященный сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», проведут в Баженовском зале Большого дворца. Он состоится 24 апреля в 13:00. Зрителей ждет выступление актрисы Анны Боголюбской и фортепианного квартета им. М.М. Ипполитова-Иванова.

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет концерт «Неизвестный Шопен». Зрители услышат малоизвестные камерные сочинения композитора. Мероприятие состоится 25 апреля в 16:00.

Виртуальную экскурсию «Ярополец» из цикла «Усадебное ожерелье Москвы» представит горожанам библиотека №187 района Коньково. Посмотреть трансляцию можно 17 апреля, начало в 13:00. Онлайн-экскурсию проведут на страницах библиотеки в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Государственный Дарвиновский музей подготовил выставку «Звери-летчики». Все желающие смогут увидеть планирующих сумчатых и грызунов, чемпионов, преодолевающих в прыжке 140 метров. Выставка будет идти до 16 мая.

Часть мероприятий пройдет бесплатно, но на некоторые нужно зарегистрироваться или купить билеты.

Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>