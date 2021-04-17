РИАМО - 17 апр. На стадионе «РЖД Арена» московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл у «Ростова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1, сообщает Газета.ru.

В составе столичной команды точными ударами по воротам соперника отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк (пенальти). За ростовский клуб гол забил Деннис Хаджикадунич.

В турнирной таблице чемпионата страны московский клуб расположился на втором месте, у «Локомотива» 49 очков.

В следующем туре РПЛ красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Матч пройдет 24 апреля, начало в 19:00.

«Ростов» находится на девятой строчке турнирной таблицы, у команды 37 баллов. Следующую игру клуб проведет на своем поле с тульским «Арсеналом» 25 апреля в 16:30.