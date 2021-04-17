РИАМО - 17 апр. В деревне Рябцево городского округа Домодедово произошло возгорание двух гаражей, двух сараев и частного дома, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:10 поступил сигнал о пожаре по адресу: городской округ Домодедово, деревня Рябцево, улица Осенняя, дом 28. По прибытию подразделений наблюдалось возгорание пяти строений: два сарая, частный дом, два гаража», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 18:08 огонь локализовали на площади 169 кв. м. В 18:33 специалисты ликвидировали открытое горение.

На месте возгорания работает пять пожарных расчетов. Информация о погибших и пострадавших уточняется.