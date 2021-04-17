РИАМО - 17 апр. Возгорание случилось в квартире в 4-м Вешняковском проезде в столице, пожарные потушили огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании по адресу: 4-й Вешняковский проезд, д. 5, к. 2, поступила в МЧС в 19:28.

В одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 6 кв. м.

В 19:41 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.