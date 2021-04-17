РИАМО - 17 апр. Пассажиры во время закрытия участка между станциями «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена смогут добраться до подземки альтернативными маршрутами общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 1 по 23 мая участок метро закроют из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. В таком случае, по правилам безопасности, следует приостановить пассажирское движение.

На участке линии, где будут проводить работы по прокладке тоннеля, находятся обводненные грунты и коллектор реки Нищенки. Специалисты будут понижать уровень воды искусственно. Работы на указанном участке нужно вести осторожно.

Для пассажиров будет курсировать порядка 200 бесплатных автобусов маршрута КМ.

Автобус КМ1 будет ходить от станции метро «Волжская» до станции «Текстильщики», КМ2 — от станции метро «Волжская» через станцию МЦД Люблино, станции метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». КМ3 будет перевозить пассажиров от станции метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки».

Маршрут КМ3 будет курсировать по будням, а КМ2 — в выходные до станций метро «Печатники» и «Кожуховская».

Кроме того, во время закрытия участка ветки можно будет перейти на соседние линии подземки, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

Горожане, которые пользуются станциями метро «Дубровка» и «Кожуховская», могут уехать со станций МЦК «Дубровка» и «Автозаводская». Тем, кто едет со станций метро «Печатники» или «Волжская», рекомендуют воспользоваться станцией МЦД-2 Люблино.

Пассажирам участка подземки «Люблино» — «Зябликово» лучше всего добираться в центр столицы через Замоскворецкую ветку. Для этого следует со станции «Зябликово» пересесть на «Красногвардейскую».

Длина Большой кольцевой линии составит 70 км. На ветке будут 31 станция и три электродепо. Таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией в мире, обогнав второе кольцо метро Пекина (57 км).

Новое кольцо метрополитена планируют построить полностью до конца 2022 года.

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