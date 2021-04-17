РИАМО - 17 апр. Возгорание произошло в реконструируемом здании на набережной Академика Туполева в столице, там загорелся мусор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: набережная Академика Туполева, д. 17, поступила в МЧС в 18:51 в субботу.

На первом этаже горел строительный мусор. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В 19:21 пожарные потушили возгорание.

16 человек самостоятельно покинули реконструируемое здание для безопасности. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.