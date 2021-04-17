РИАМО - 17 апр. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сергиево-Посадскому округу провели акцию «Твой выбор» со студентами местного колледжа, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Акцию провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России». Мероприятие было нацелено на предупреждение распространения наркомании и популяризацию здорового образа жизни.

Полицейские поговорили с ребятами о том, что необходимо вести здоровый образ жизни, о негативном влиянии на организм наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табака. Молодым людям напомнили об административном и уголовном наказаниях за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

После лекции студенты задали вопросы полицейским, часто ли им приходится сталкиваться с ситуациями, в которых несовершеннолетние привлекаются к ответственности за сбыт или хранение запрещенных веществ.

В конце мероприятия полицейские посоветовали ребятам выбирать увлечения спортом, творчеством и искусством.