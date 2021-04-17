РИАМО - 17 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился воспоминаниями о знакомстве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и рассказал, как Шойгу спас человека, замерзавшего в снегу.

Воробьев рассказал, что познакомились они с Шойгу очень давно - тогда Воробьев вернулся из армии.

«У Сергея Кужугетовича всегда были друзья. Одним из них был мой отец. Одним зимним вечером пошли провожать Сергея Кужугетовича. И он по дороге увидел мужчину, который замерзал в сугробе, видимо, после праздника какого-то - пьяный. Сергей Кужугетович говорит: «Надо его спасать». Этот случай запомнился, он часто о нем говорит», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Звезда».

Позже Шойгу предложил Воробьеву «работать на государство». Он долго колебался, так как занимался в тот момент предпринимательством, но все же решил принять предложение будущего министра обороны страны.

«Тогда мне отец сказал: «Если ты идешь работать к Сергею Кужугетовичу, учти, ты должен быть лучшим, иначе тебе не будет места». Эту фразу я очень глубоко запомнил», - отметил губернатор.

Он добавил, что всегда старался соответствовать данному наставлению, будучи в рядах под началом Шойгу.