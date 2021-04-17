РИАМО - 17 апр. С начала апреля пассажиры более 30 тыс. раз нарушали масочно-перчаточный режим в общественном транспорте столицы, пассажиров призвали соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает «Интерфакс».

По данным ГКУ «Организатор перевозок», контролеры учреждения и служба безопасности метро не снижают интенсивность проверок соблюдения масочно-перчаточного режима, который ввели из-за ситуации с коронавирусом.

Соблюдение пассажирами данных мер безопасности каждый день проверяют порядка 350 контролеров ГКУ и 1,4 тыс. инспекторов службы безопасности метрополитена.

С начала года в городском пассажирском транспорте выявили более 160 тыс. таких нарушений.

«Организатор перевозок» призвал пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих, соблюдать необходимые меры безопасности.

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