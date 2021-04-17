РИАМО - 17 апр. Девочку 1,5 лет обнаружили под окнами многоквартирного дома в Можайске, она выпала из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

По предварительным данным, малышка находился под присмотром бабушки, которая ненадолго ушла из комнаты на кухню. Оставшись в комнате одна, девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала на улицу.

Ребенка доставили в больницу, у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также подозревают перелом позвоночника.

Следователи начали проводить комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Жителей Подмосковья предупредили о необходимости ответственного подхода к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях.

Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. А падение из окна - это одна из основных причин травматизма и смертности детей, особенно в городах.

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