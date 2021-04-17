РИАМО - 17 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом здании на улице 26-ти Бакинских Комиссаров в столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 17:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 2А. Горело имущество и оборудование на пощади порядка 100 кв м.

В 17:52 пожарные ликвидировали возгорание.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.

За прошедшие сутки в мегаполисе произошло 42 пожара.